Агрономы рассказали, что такое сидераты и как их сажать
Сидераты – это растения, которые сажают на грядки после уборки урожая огородных культур. Если оставить почву пустой, ее быстро оккупируют сорняки, которые очень сложно вывести.
Сидераты благотворно влияют на грунт и считаются природными удобрениями. Иногда из высевают даже между огородными растениями до уборки урожая.
Благодаря разветвленной системе корней сидератов, они делают землю более рыхлой. Такие растения уменьшают количество сорняков и предотвращают нашествие вредителей.
Самые популярные сидераты – это люцерна и люпин, рапс и горчица, рожь и озимая пшеница, фацелия и сурепка. С этой же целью можно посадить подсолнечник или календулу.
Сидераты высаживают в любое время по мере высвобождения грядок. Впоследствии их срезают и закапывают в землю, так получается натуральное удобрение.
Рапс, горчицу и фацелию лучше посадить в августе, бобы и люпин – в июле, растения, которые могут перезимовать – в начале сентября.
На легких почвах сидераты можно оставить на зиму, а весной перекопать землю вместе с ними. В тяжелый грунт растения лучше закопать осенью.
Закапывают их на глубину около 10-15 см. Очень важно срезать сидераты до начала их цветения и отвердения стеблей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Агрономы рассказали, что такое сидераты и как их сажать
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