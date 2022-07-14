Фермеры объяснили, как получить хороший урожай перца, если места на участке не слишком много

Далеко не все дачники располагают большими участками. Если площадь грядок или теплицы невелика, стоит разобраться в некоторых тонкостях получения хорошего урожая перца.

Будущий урожай зависит от качества рассады. Не менее важно подобрать для нее хороший грунт. Он может быть покупным или самодельным, с добавлением компоста и лесной земли.

Если есть сомнения в качестве грунта, растения нужно подкормить после пикирования. В ином случае перец будет слабым и подверженным болезням.

В теплицу перец можно высаживать раньше, чем в открытый грунт. Во втором случае стоит накрыть растения специальным материалом.

В качестве подкормки для перца хорошо подходит древесная зола. Она улучшает структуру грунта и служит источником кальция, магния, фосфора, калия и других микроэлементов.

Золу можно вносить в землю в виде порошка или готовить растворы с водой. Ее обязательно нужно использовать в период цветения перца.

Если зола вносится непосредственно в почву в сухом виде, процедура должна завершаться поливом.

После появления 3-4 листьев растения можно подкармливать йодом. Для приготовления раствора йод добавляется в воду в соотношении 1 капля на 3 л воды.

Для подкормки можно использовать раствор из 1 таблетки аспирина и 1 л воды. Таким составом растения опрыскивают или поливают под корень раз в месяц.