Фермеры объяснили, как получить хороший урожай перца, если места на участке не слишком много
Далеко не все дачники располагают большими участками. Если площадь грядок или теплицы невелика, стоит разобраться в некоторых тонкостях получения хорошего урожая перца.
Будущий урожай зависит от качества рассады. Не менее важно подобрать для нее хороший грунт. Он может быть покупным или самодельным, с добавлением компоста и лесной земли.
Если есть сомнения в качестве грунта, растения нужно подкормить после пикирования. В ином случае перец будет слабым и подверженным болезням.
В теплицу перец можно высаживать раньше, чем в открытый грунт. Во втором случае стоит накрыть растения специальным материалом.
В качестве подкормки для перца хорошо подходит древесная зола. Она улучшает структуру грунта и служит источником кальция, магния, фосфора, калия и других микроэлементов.
Золу можно вносить в землю в виде порошка или готовить растворы с водой. Ее обязательно нужно использовать в период цветения перца.
Если зола вносится непосредственно в почву в сухом виде, процедура должна завершаться поливом.
После появления 3-4 листьев растения можно подкармливать йодом. Для приготовления раствора йод добавляется в воду в соотношении 1 капля на 3 л воды.
Для подкормки можно использовать раствор из 1 таблетки аспирина и 1 л воды. Таким составом растения опрыскивают или поливают под корень раз в месяц.
Опубликовано: Светлана Репина
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