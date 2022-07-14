Агрономы назвали главные ошибки в летнем уходе за огородными растениями, которые приводят к потере урожая
Лето – период роста огородных культур и созревания плодов. В это время особенно важно ухаживать за растениями правильно, чтобы собрать хороший урожай.
Летний уход включает прополку самих грядок и междурядий, а также рыхление почвы. Если вовремя не убирать сорняки, они будут угнетать корневую систему, и хорошего урожая можно не ждать..
По мере необходимости почву можно мульчировать, например, скошенной травой. Это способствует развитию корневой системы растений и хорошему усвоению питательных веществ из почвы. К тому же сорняки растут меньше, а влага испаряется медленнее.
Еще одна ошибка заключается в нарушении режима полива. Важно учитывать, что каждое растение нужно поливать по-своему, регулируя полив под погодные условия.
Подкормка без учета особенностей растений – тоже ошибка. Каждая культура находится в определенной фазе развития, и ей нужны определенные вещества.
Внесение подкормки сразу для всех культур может привести к избытку тех или иных микроэлементов, и это негативно повлияет на урожай.
Потерять урожай можно, если своевременно не увидеть вредителей и не начать эффективную борьбу с ними. Поэтому растения нужно регулярно осматривать.
Даже на этапе сбора урожая есть риск сделать ошибку. Например, с многих растений плоды нужно собирать практически каждый день, иначе они мешают созреванию остального урожая.
Опубликовано: Светлана Репина
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