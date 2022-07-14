Политик Ростислав Ищенко утверждает, что Владимир Зеленский внёс в Верховную раду закон об особом статусе поляков в обмен на будущую переброску армии Польши в западную Украину.

Бывший дипломат Ростислав Ищенко утверждает, что Владимир Зеленский внёс законопроект об особом статусе поляков на Украине для рассмотрения в Верховной раде с целью введения армии Польши на территорию Украины. По словам Ищенко, соответствующий договор заключён между Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.

Ростислав Ищенко уверен, что в скором времени Верховная рада Украины одобрит закон Владимира Зеленского об особом статусе поляков, после чего 20 тысяч польских солдат войдут на территорию западной Украины. После этого Зеленский сможет перебросить 30 тысяч резервистов и 20-30 тысяч солдат теробороны с запада страны в восточные регионы фронта.