Садоводы раскрыли секреты ухода за клубникой в июле для хорошего урожая в следующем году

После сбора урожая клубники за растением нужно продолжать ухаживать. Это необходимо, чтобы урожай следующего года был обильным.

Будущий урожай закладывается летом, поэтому клубнике нужен тщательный уход. Необходимо обрезать усы, подсохшие, старые, больные и поврежденные листья.

Это делается острым продезинфицированным инструментом. Не стоит оставлять усы, ведь они укореняются и отнимают питательные вещества у растения. Исключение – усики, которые будут использоваться для размножения.

Сорные растения нужно удалять с корнями. Мульчу после сбора ягод убирают, чтобы под ней не скапливались вредители и болезнетворные микроорганизмы.

Кусты нужно поливать, слегка окучивать, удобрять компост. В междурядьях почву рыхлят, чтобы на ней не образовывалась корка.

В жаркую погоду клубнику поливают 2-3 раза в неделю, в дождливую – реже. Прекращать поливы нужно, когда на улице становится прохладно.

Если на растении обнаружился хотя бы один вредитель, посадки нужно обработать инсектицидами. Обработка проводится вечером в сухую погоду путем опрыскивания растения и земли вокруг него.

В июле клубнику желательно подкормить комплексным удобрением, содержащим азот. Это особенно важно после обрезки листьев. В июле можно начинать посадку усов, их укоренение.