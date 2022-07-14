NASA просит Россию заключить соглашение о перекрёстных полётах к МКС

Заместитель главы программы NASA по Международной космической станции Дана Вайгл утверждает, что в организации ожидают заключения договора с РФ о перекрёстных полётах к МКС.

Представитель американского космического агентства NASA Дана Вайгл утверждает, что в администрации организации надеются на скорое заключения договора с Россией, который позволит космонавтам из США совместно с российскими коллегами осуществлять перекрёстные полёты к МКС.

Глава компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин также подтверждает, что Россия направила проект договора о перекрёстных полётах к МКС своим американским коллегам. Рогозин подчёркивает, что в Москве уже ожидают ответа от представителей NASA.