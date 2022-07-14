Турция, Египет и Саудовская Аравия планируют вступить в БРИКС

Газета "Известия" сообщила о планах трёх государств присоединиться к составу форума БРИКС.

14 июля глава организации БРИКС Пурнима Ананд сообщил, что в скором времени Турция, Саудовская Аравия и Египет могут присоединиться к организации, в которой уже состоят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

При этом Пурнима Ананд напомнил, что 23 и 24 июня проходил онлайн-саммит БРИКС, на котором представители РФ, Китая и Индии поднимали вопрос о расширении форума за счёт заинтересованных в этом стран.