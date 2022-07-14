FT: запрет транзита в Калининград через Литву произошёл из-за неясных правил ЕК

Новостное агентство Financial Times утверждает, что Еврокомиссия виновата в решении Литвы запретить транзит товаров в Калининградскую область.

В четверг международная газета Financial Times опубликовала новую статью, в которой раскритиковала Еврокомиссию за неясную формулировку новых санкционных мер в отношении России. По мнению журналистов FT, Европейская комиссия слишком размыто описала собственные антироссийские санкции, ввиду чего Литва допустила блокаду Калининграда.

Публицисты из Financial Times утверждают, что вышедшие вчера поправки к санкциям Евросоюза в адрес России подчеркнули разрешение на железнодорожный транзит в Калининградскую область из-за того, что в ЕК изначально не запрещали этого делать, а Литва неверно истолковала санкции Евросоюза против России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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