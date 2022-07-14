ISW: РФ поручила регионам создать батальоны добровольцев вместо мобилизации
Институт изучения войны IWS сообщает, что правительство России придумало альтернативу всеобщей мобилизации.
Зарубежный институт IWS сообщает, что российское правительство якобы поручило властям регионов страны создать добровольческие батальоны численностью от 400 военнослужащих, готовых принять участие в специальной военной операции на Украине. Все добровольцы получат от 3750 до 6000 долларов за полгода нахождения на территории украинского государства.
По данным IWS, такая мера является отличной заменой введению всеобщей мобилизации в России, поскольку за счёт добровольческих батальонов войска РФ могут направить 34 тысячи новых солдат на Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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