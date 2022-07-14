Forbes: существует три пути развития российской спецоперации на Украине

Издание Forbes рассказало о трёх вариантах развития специальной военной операции армии России на территории украинского государства.

Журналисты газеты Forbes утверждают, что к текущему моменту российская военная спецоперация на Украине может пойти тремя путями, первым из которых является многолетний конфликт. При таком развитии событий российские войска исчерпают наступательные потенциалы и станут в оборону на уже занятых территориях. ВСУ будут безуспешно их вытеснить, ввиду чего конфликт затянется на годы.

Вторым вариантом является окончание спецоперации до конца года. Для подобного исхода войска Украины должны вернуть контроль над Херсоном и совершить прорыв к Мелитополю, после чего Россия сама захочет пойти на переговоры о завершении боевых действий в надежде продолжить спецоперацию через 5-10 лет.

Третьем вариантом является возможное скорое поражение России ввиду истощения поставок новых вооружений для армии РФ на Украине и слома боевого духа российских военных. Сотрудники Forbes считают данный исход самым маловероятным, но технически реальным.