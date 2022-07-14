Welt: Украина не может победить в спецоперации из-за превосходящих сил армии РФ

Агентство Welt усомнилось в способности Украины победить Россию на поле боя из-за подавляющей силы российской армии.

Историк и военный аналитик из Израиля Мартин ван Кревельд написал колонку для немецкой газеты Welt, где сообщил, что не верит в способность Украины одолеть Россию на поле боя путём обычной стратегии. Кревельд напомнил, что российская армия значительно превосходит Украину по количеству солдат и военной техники.

По мнению Мартина ван Кревельда, украинским войскам следовало бы вести партизанскую войну против России в качестве наиболее эффективного способа нанесения урона превосходящему по силе противнику.

При этом Кревельд не верит, что именно в случае российско-украинского конфликта такой метод даст должный результат, поскольку на один ракетный удар ВСУ армия России отвечает десятью залпами артиллерии.