WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине

Издание Wall Street Journal рассказало о подробностях итогов переговоров по зерновому коридору на Украине, которые прошли в Стамбуле.

В четверг американская газета Wall Street Journal сообщила, что днём ранее ООН, Турция, Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле, договорившись о создании гуманитарных коридоров для вывоза украинского зерна за границу. Сообщается, что стороны пришли к данному соглашению на весьма конкретных условиях.

Согласно договорённостям четырёхсторонней группы, вывоз зерна будет осуществляться из трёх портов на Украине, в районе которых будет полностью прекращён огонь обеими сторонами конфликта.

Также Украина частично разминирует акватории возле своих портов для вывоза зерна, а украинские корабли будут патрулировать суда, которые вывозят зерновую культуру из страны. ВВС Турции в свою очередь будут проверять украинские сопровождающие корабли на предмет наличия оружия или боеприпасов.