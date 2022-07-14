USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Американский сенатор и местный профессор вступили в ссору из-за принципиального спора о том, могут ли мужчины забеременеть.
Газета USA Today сообщает, что накануне в американском сенате состоялась ссора двух политиков, которые поспорили о том, в состоянии ли лица мужского пола забеременеть. Участниками спора были сенатор от республиканской партии США Джош Хоули и профессор юриспруденции от университета Бакли иара Бриджс.
Джош Хоули заявил, что право на аборт принадлежит женщинам, поскольку только они в состоянии забеременеть. Хиара Бриджс ответила, что это не так, поскольку забеременеть могут ещё трансгендеры-мужчины. Хоули не согласился с тем, что мужчины могут быть беременны и соответственно не могут прерывать беременность, за что Бридж назвала политиком трансфобом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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