USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин

Американский сенатор и местный профессор вступили в ссору из-за принципиального спора о том, могут ли мужчины забеременеть.

Газета USA Today сообщает, что накануне в американском сенате состоялась ссора двух политиков, которые поспорили о том, в состоянии ли лица мужского пола забеременеть. Участниками спора были сенатор от республиканской партии США Джош Хоули и профессор юриспруденции от университета Бакли иара Бриджс.

Джош Хоули заявил, что право на аборт принадлежит женщинам, поскольку только они в состоянии забеременеть. Хиара Бриджс ответила, что это не так, поскольку забеременеть могут ещё трансгендеры-мужчины. Хоули не согласился с тем, что мужчины могут быть беременны и соответственно не могут прерывать беременность, за что Бридж назвала политиком трансфобом.