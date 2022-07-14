Заботливый Иосиф Пригожин: ношу Валерию на руках

Иосиф Пригожин и Валерия - одна из немногих пар, которая крепко держатся рука об руку. Страсть и забота не утихают до сих пор. Вот даже на одном из концертов мужчина решил донести Валерию на руках до комнаты отдыха.

Эта крепкая звездная пара на протяжении многих лет доказывает, что они любят друг друга. Иосиф Пригожин нередко ездит со свой супругой по концертам, и сопровождает свою жену Валерию на разных мероприятиях. На одном из таких концертов - в честь дня России - он также был рядом.

Валерия, как и многие другие российские знаменитости, выступила для публики с их любимыми хитами. Даже после выступления дива в живую с удовольствием пообщалась с аудиторией и ответила на все вопросы журналистов.

Профессия артиста дает свои плоды, и после тяжелого сценического костюма и высоких каблуков, как тут ногам не устать. Вернувшись за кулисы, ее муж просто подхватил ее на руки и отнес в комнату для отдыха. Вот это прекрасный пример для подражания.

Хочется сказать, что Иосиф Пригожин стал больше обращать внимание на свой стиль, чтобы не отличаться от звездной супруги. Многие уже заметили, что мужчина серьезно постройнел и стал более молодежно и стильно одеваться. Что ж не сделаешь, ради такой-то супруги.