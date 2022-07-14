Легкие путешествия: список отличных подушек для комфортного перелета

Летний сезон в самом разгаре и уже многие рванули на отдых. Но как сделать так, чтобы перелет был максимально комфортным? С этим несомненно помогут справиться travel-подушки.

Но есть ли что-нибудь хуже, чем невозможность поспать во время вылета? Особенно, если вы рано отправились в аэропорт или вы знаете, что перелет будет очень долгим и утомительным. А если надо еще и спать в аэропорту?

Всем хочется прибыть максимально отдохнувшими и без всяких там лишних проблем со здоровьем. В результате, облегчить эту задачу поможет хорошая подушка для путешествия.