Легкие путешествия: список отличных подушек для комфортного перелета

Летний сезон в самом разгаре и уже многие рванули на отдых. Но как сделать так, чтобы перелет был максимально комфортным? С этим несомненно помогут справиться travel-подушки.

Но есть ли что-нибудь хуже, чем невозможность поспать во время вылета? Особенно, если вы рано отправились в аэропорт или вы знаете, что перелет будет очень долгим и утомительным. А если надо еще и спать в аэропорту?

Всем хочется прибыть максимально отдохнувшими и без всяких там лишних проблем со здоровьем. В результате, облегчить эту задачу поможет хорошая подушка для путешествия.

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    Подушка для путешествий Simba

    Возможно, она не похожа на вашу традиционную дорожную подушку, но эта продуманная конструкция обеспечивает поддержку, позволяющую держать голову вертикально во время сна.

    Поддерживающая структура скрыта в сверхмягком флисе - так что вы даже не заметите – и предназначена для любой формы шеи, подбородка и плеча.

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    Подушка Huzi Infinity Pillow

    По сути, эта дорожная подушка размером 35 х 14 х 20 см похожа на большой уютный шарф и отлично подходит для всех видов положений для отдыха с поддержкой шеи, подбородка и поясницы.

    Из бамбуковой ткани, отводящей влагу, он доступен в различных цветах в соответствии с вашими потребностями.

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    Подушка  Cabeau Evolution

    Эта подушка из пены с эффектом памяти завязывается спереди, чтобы удерживать ее на месте и обеспечивать максимальный комфорт.

    Обтекаемый стиль также обеспечивает комфорт на 360 градусов, независимо от того, наклоняетесь ли вы вперед или в сторону, и одобрен врачами благодаря сплющенной задней подушке, которая удерживает голову на одном уровне.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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