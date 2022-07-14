Fox News: Обама отчитал врача, усомнившегося в интеллекте Джо Байдена
Экс-президент США Барак Обама ответил врачу, который ранее публично усомнился в умственных способностях Джо Байдена.
Телеканал Fox News рассказал об инциденте, случившимся с 2020 году, когда Джо Байден объявил о своём участии в президентской гонке, назвав себя кандидатом на пост сенатора, а не президента США. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон отреагировал на оговорку Байдена, посоветовав ему пройти тест на умственные способности, как это ранее сделал Дональд Трамп.
Как выяснилось, уже спустя 20 минут от заявления Джексона врачу поступило письмо от Барака Обамы, который заявил, что он был лучшего мнения о докторе. Также Обама сообщил, что слова Ронни Джексона о Джо Байдене недостойны бывшего сотрудника Белого дома.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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