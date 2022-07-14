Соловев прокомментировал прилет Галкина в Россию: нечего ему тут делать
Безусловно в свое время отъезд семейства Пугачевой-Галкина встрепенули всех. И вот сейчас, когда они собираются возвращаться на родину, Соловьев дал ясно понять, что их тут не ждут.
Все мы знаем, что Владимир Соловьев давно хотел бы потопить Максима Галкина и предсказывает ему скорый закат карьеры. Но артист не собирается отвечать на всякого рода провокации. И вот сейчас Максим продолжает проводить свой гастрольный тур по Израилю.
Шоумен прекрасно знает, как его песочат на российском телевидение и решил не оставаться в стороне, а просто и шутя ответил обидчикам Ольге Скабеевой и Владимиру Соловьеву:
«Я уже предвижу эти антискандинавские настроения, вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA, я вам точно говорю — это не за горами. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну — в сухопарку, шведский стол в обжираловку. И, конечно же, 100% запретят сказки Астрид Линдгрен. Вижу Соловьева, он стоит и орет: „Карлсон!“» — заявил мужчина.
Телеведущая никак не отреагировала на данный монолог Галкина, но что касается Соловьева, то тот не смог держаться в стороне. Его комментарий был однозначен: "Если его так хорошо принимают в Израиле, то ему все-таки стоит подумать о смене жительства. В России нет места предателям".
Однако вопрос спорный, потому что звездная семья свою позицию на публику не озвучивала. Они просто собрались и уехали, сославшись на здоровье Аллы Борисовны. Что ж, возможно здесь стоит поверить, ведь у Примадонны проблемы с сердцем, а климат Израиля как никакой другой хорош для поправки здоровья.
Опубликовано: Силивончик Алина
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