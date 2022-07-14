Арестович: Россия в Украине побеждает в войне против НАТО и Европы

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о войне, которую выигрывает Россия.

По словам Алексея Арестовича, Российская Федерация на территории Украины воюет буквально со всей Европой, а также со странами альянса НАТО.

"Таким образом Россия, воюя с Европой и НАТО на территории Украины, побеждает сам Запад", - заявил Алексей Арестович.

Также он признал, что страны Европы, которые помогают Украине и передают ей различное вооружение, отдают все, что они могут.

При этом, отметил советник офиса президента Украины, ни одна страна Европы не смогла бы продержаться против России 5 месяцев.

"Ни одна европейская страна не продержалась бы 5 месяцев против России. Технически невозможно", - заявил он.