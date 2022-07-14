Арестович: Россия в Украине побеждает в войне против НАТО и Европы
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о войне, которую выигрывает Россия.
По словам Алексея Арестовича, Российская Федерация на территории Украины воюет буквально со всей Европой, а также со странами альянса НАТО.
"Таким образом Россия, воюя с Европой и НАТО на территории Украины, побеждает сам Запад", - заявил Алексей Арестович.
Также он признал, что страны Европы, которые помогают Украине и передают ей различное вооружение, отдают все, что они могут.
При этом, отметил советник офиса президента Украины, ни одна страна Европы не смогла бы продержаться против России 5 месяцев.
"Ни одна европейская страна не продержалась бы 5 месяцев против России. Технически невозможно", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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