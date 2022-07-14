Китайские ВМС выгнали американский эсминец USS Benfold из своих территориальных вод

ВМС Китая заявили, что вынудили американский эсминец уйти из территориальных вод вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Китай обвинил США в преднамеренном разжигании напряженности.

Американский эсминец проплыл в среду возле спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, вызвав гневную реакцию Пекина. Как сообщает Reuters, китайские военные заявили, что "прогнали" американский корабль после того, как тот незаконно зашел в территориальные воды Поднебесной.

Власти Китая назвали воздействие американского подразделения на свои территориальные воды провокацией. В свою очередь администрация США считает, что капитан эсминца USS Benfold воспользовался "международным морским правом и свободой передвижения в Южно-Китайском море".

"Руководство Китайской народной армии направило военно-морские и воздушные силы на отслеживание, наблюдение и сдерживание американского корабля. Это показывает, что Соединенные Штаты являются фактором риска в Южно-Китайском море и разрушают мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении китайской стороны, сопровождаемом фотографией американского эсминца, снятой с палубы китайского судна.

ВМС США , с другой стороны , утверждают, что китайская версия событий "ложно изображает законные военно-морские операции США и усиливает незаконные претензии Китая к другим странам Юго-Восточной Азии".

Парасельские острова — оспариваемый архипелаг примерно в 300 км к востоку от Вьетнама. Он находится под контролем Китая с 1974 года, но Вьетнам и Тайвань также претендуют на них.