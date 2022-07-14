В США 10-летней девочке, забеременевшей после изнасилования, пришлось покинуть свой штат, чтобы сделать аборт

10-летняя девочка, забеременевшая после изнасилования, была вынуждена покинуть свой штат Огайо, чтобы сделать аборт, сообщили в полиции штата.

Ее трагическая история, первоначально рассказанная гинекологом из Индианы, была недавно процитирована президентом Джо Байденом, с целью осудить решение Верховного суда от 24 июня, которое больше не гарантирует право на аборт.

Однако генеральный прокурор штата Огайо Дэйв Йост, поставил под сомнение правдивость этой истории. «Это похоже на выдумку», — заявил он.

Но, полиция Колумбуса во вторник арестовала подозреваемого в изнасиловании и во время его явки к судье в среду следователь подтвердил подробности трагедии, сообщает газета Columbus Dispatch daily . Агент Джеффри Хун объяснил мировому судье, что мать жертвы сообщила местной службе защиты детей о беременности ее дочери 22 июня и что последняя затем обратилась полицию.

Девочка сделала аборт 30 июня в соседнем штате Индиана, где аборты остаются законными, а останки эмбриона подлежат генетической проверке для подтверждения связи с подозреваемым, сообщил полицейский.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось AFP, 27-летнему Герсону Фуэнтесу было предъявлено обвинение в «изнасиловании несовершеннолетней в возрасте до 13 лет» совершенного 12 мая. Он был взят под стражу и содержится в тюрьме округа Франклин.

После решения Верховного суда о запрете американкам права на аборт дюжина консервативных штатов запретила аборты на своей территории. В большинстве случаев делается исключение для защиты жизни беременной женщины, но не всегда в случаях изнасилования или инцеста.