Григорий Лепс оказался художником: выставка его полотен открылась в Музее Победы в Москве

Как выяснилось, певец уже много лет увлекается живописью, но свои способности в этом деле оценивает скромно, а рисунки называет "всплеском эмоций".

В преддверии 60-летнего юбилея Григорий Лепс презентовал вместе с художником Григорием Гукасовым в Музее Победы Арт-проект «Голос Пальцы».

Выставка работ исполнителя продлится до 25 августа. Посетители смогут познакомиться с авторскими картинами Лепса, сделанными в стиле абстракционизма.

Как рассказал Гукасов, рисунки Григория Викторовича были черно-белыми, и он помог добавить в них цвета. Этот опыт общения и сотворчества художник назвал интересным, сообщает КП.

Григорий Лепс признался, что во время проекта "Голос" он часто брал лист бумаги и рисовал пальцы. Один из таких рисунков он подарил своему товарищу Сергею Жилину. который повесил ее в своем кабинете.

Работу увидел художник Григорий Гукасов и предложил воссоздать рисунок на большом полотне в стиле итальянского художника Альберто Савиньо.

По словам музыканта, он скромно оценивает свои способности как художника. и считает свои зарисовки "всплеском эмоций, которые больше не повторятся".