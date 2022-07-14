МИД Литвы раскритиковал новую директиву ЕК о транзите в Калининград

Литва приветствовала разъяснение Комиссией ЕС руководящих принципов транзитных перевозок между Россией и Калининградом, но также подвергла его критике.

В своем заявлении в среду МИД Литвы дало положительную оценку тому факту, что уточнение не создает каких-либо особых исключений или различного отношения к суверенным территориям государств-членов ЕС. Однако в Литве понимают, что новый регламент может создать «ложное впечатление» о том, что ЕС смягчает свою позицию и санкционную политику в отношении России.

Комиссия ЕС ранее разработала новые правила, касающиеся транзитных перевозок между Россией и Калининградом. Это стало необходимо, поскольку транзит проходит через Литву и, следовательно, через территорию ЕС. В соответствии с этим России разрешено ввозить гражданские товары, такие как древесина и цемент, которые находятся в санкционном списке ЕС, по железной дороге через Литву без серьезных ограничений.

Однако, автомобильные перевозки этих товаров российскими экспедиторами через территорию ЕС по-прежнему запрещены.

Кроме того, по железной дороге нельзя перевозить товары, которые также могут использоваться в военных целях.

«Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций, внимательно отслеживая, принципиально и эффективно проверяя, не пытается ли Россия злоупотребить своими транзитными возможностями», — говорится в заявлении МИД республики.

Если что-то подобное будет обнаружено, Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке предотвратить такие попытки. То же самое относится и к интересам национальной безопасности.

Пока остается неясным, когда Литва снова разрешит провоз товаров, подпадающих под санкции, в Калининграда и из него.

«Пока ждем разъяснений от ответственных учреждений», — заявила по радио пресс-секретарь Литовских железных дорог.

Напомним, что Россия в качестве ответных мер подняла вопрос об отмене договора о российско-литовской государственной границе. Обсуждалось также исключение Литвы из единой синхронно-коммутируемой энергосистемы.

Этот конфликт вызвал неоднозначную реакцию в странах ЕС. Так Германия настаивала на новых руководящих принципах. По некоторой информации из кругов ЕС, федеральное правительство опасалось, что транзитный спор может спровоцировать опасную эскалацию напряженности в отношениях с Россией.

Постановление Еврокомиссии направлено на то, чтобы Россия не перевозила товары, находящиеся в санкционных списках, в другие страны через Калининград и тем самым избегала санкций.

Новые руководящие принципы фактически уже были готовы в начале июля. Однако, по информации из кругов ЕС, Литва затянула процесс и призвала сформулировать их таким образом, чтобы Россия не могла считать эти уступки успехом своей внешней политики.