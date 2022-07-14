Токаев поручил привлечь в Казахстан ушедшие из России западные компании
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что казахстанское правительство обязано создать условия для релокации западных компаний в их государстве.
Утром 14 июля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что после начала специальной военной операции армии России на Украине российский рынок покинула половина из 1400 крупнейших западных фирм и компаний. По мнению Токаева, сейчас в мире происходит глобальная борьба за новые инвестиционные капиталы.
По этой причине Касым-Жомарт Токаев поручил местному правительству создать максимально благоприятные условия для привлечения ушедших из России компаний в Казахстан вплоть до их полной релокации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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