Девочка из кении гуляет с с маленьким носорогом как с домашней собачкой

Заповедник дикой природы в Кении опубликовал в интернете видео, на котором 3-летняя девочка прогуливается в компании детёныша носорога по кличке Ринго.

Кадры видео, показывают, как малышка идёт по грунтовой дороге, а Ринго изо всех сил старается не отставать от своей двуногой приятельницы. Сама девочка утверждает, что это именно она научила маленького носорога ходить рядом с ней.

Мама девочки не могла не заметить, что её дочь выглядит так, как будто вывела на прогулку своего домашнего питомца.

Заповедник вообще активно приглашает своих посетителей-детей пообщаться с дружелюбным Ринго.

Сотрудники заповедника уверены, что если с раннего возраста научить детей ценить и уважать дикую природу, то в будущем они не допустят вымирания редких видов.