Девочка из кении гуляет с с маленьким носорогом как с домашней собачкой
Заповедник дикой природы в Кении опубликовал в интернете видео, на котором 3-летняя девочка прогуливается в компании детёныша носорога по кличке Ринго.
Кадры видео, показывают, как малышка идёт по грунтовой дороге, а Ринго изо всех сил старается не отставать от своей двуногой приятельницы. Сама девочка утверждает, что это именно она научила маленького носорога ходить рядом с ней.
Мама девочки не могла не заметить, что её дочь выглядит так, как будто вывела на прогулку своего домашнего питомца.
Заповедник вообще активно приглашает своих посетителей-детей пообщаться с дружелюбным Ринго.
Сотрудники заповедника уверены, что если с раннего возраста научить детей ценить и уважать дикую природу, то в будущем они не допустят вымирания редких видов.
Опубликовано: Антон Райт
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Девочка из кении гуляет с с маленьким носорогом как с домашней собачкой
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