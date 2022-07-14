Майк Помпео заявил, что Китай сорвал усилия Трампа по денуклеаризации Северной Кореи

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Китай обладает сильным влиянием на Северную Корею, и обвинил председателя КНР Си Цзиньпина в том, что он препятствует усилиям Вашингтона по достижению прогресса в денуклеаризации.

"Коммунистическая партия Китая контролирует то, что делает председатель Ким", - сказал Помпео. "Его степени свободы глубоко ограничены".

Бывший высокопоставленный дипломат заявил, что Пекин не хочет денуклеаризации Пхеньяна, потому что ему "выгодно, чтобы председатель Ким продолжал хранить свое ядерное оружие".

"Коммунистическая партия Китая понимает, что Северная Корея является для них важным буферным государством", - сказал Помпео.

"Это отвлекает Соединенные Штаты Америки, и они знают, что нам приходится тратить ресурсы на защиту от северокорейских систем ядерного оружия".

СВЯЗАННЫЕ с этим усилия по прекращению ядерной программы Северной Кореи являются "коллективным провалом", - заявил глава atomic.

Помпео сделал комментарии во время видеоинтервью, представленного на Конференции лидеров Азии в Сеуле, ежегодном саммите, организованном газетой "Чосон Ильбо".