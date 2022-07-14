Ученые выяснили: младенец начинает учить родной язык сразу после рождения
Такой вывод сделан на основании исследования, в котором принимали участие 75 здоровых доношенных детей.
Китайские и английские ученые установили, что младенцы начинают учить свой родной язык практически сразу после рождения. Слушают и осваивают его они еще в утробе матери, однако первые четкие звуки мозг начинает обрабатывать в течение первых часов после родов, сообщает Вокруг света.
Такой вывод сделан на основании исследования, в котором принимали участие 75 здоровых доношенных детей. Для наблюдения за работой их мозга ученые применили спектроскопию в инфракрасном диапазоне.
Как уточняет издание, это выглядело так, как будто на макушки малышам светили специальными фонариками. В результате фиксации того, как свет проходит в самые разные области мозга, как отражается от них, можно судить о насыщенности кислородом определенных областей и активности разных участков мозга.
Предварительно был записан спокойный женский голос, произносящий по порядку обычные гласные, потом сделали обратную версию записи. В ходе эксперимента исследователи проверили, существует ли разница в восприятии детским мозгом прямых и обратных фонем.
Через пять часов приборы показали: новорожденные начали различать звуки. Еще через 2 часа, когда младенцы просто спали, воспроизведение двух типов звуков вызвало всплеск активности мозга. Ученые заявили, что "нейроны разговаривали друг с другом, и были вдохновлены услышанным".
По словам ученых, это исследование показало: ранние переживания имеют большие последствия для дальнейшего развития когнитивных функций. Тем самым они оспорили миф, что дети преимущественно не осознают окружения в первые недели своей жизни потому, что много спят.
Авторы работы также отметили: несмотря на плохое зрение, новорожденные активно изучают новое окружение. Им в этом помогают уши, а также слуховая сенсорная система.
Новая работа показала: человек обладает особой чувствительностью к языковой информации, и к обучению приступает с рождения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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