Ученые выяснили: младенец начинает учить родной язык сразу после рождения

Такой вывод сделан на основании исследования, в котором принимали участие 75 здоровых доношенных детей.

Китайские и английские ученые установили, что младенцы начинают учить свой родной язык практически сразу после рождения. Слушают и осваивают его они еще в утробе матери, однако первые четкие звуки мозг начинает обрабатывать в течение первых часов после родов, сообщает Вокруг света.

Такой вывод сделан на основании исследования, в котором принимали участие 75 здоровых доношенных детей. Для наблюдения за работой их мозга ученые применили спектроскопию в инфракрасном диапазоне.

Как уточняет издание, это выглядело так, как будто на макушки малышам светили специальными фонариками. В результате фиксации того, как свет проходит в самые разные области мозга, как отражается от них, можно судить о насыщенности кислородом определенных областей и активности разных участков мозга.

Предварительно был записан спокойный женский голос, произносящий по порядку обычные гласные, потом сделали обратную версию записи. В ходе эксперимента исследователи проверили, существует ли разница в восприятии детским мозгом прямых и обратных фонем.

Через пять часов приборы показали: новорожденные начали различать звуки. Еще через 2 часа, когда младенцы просто спали, воспроизведение двух типов звуков вызвало всплеск активности мозга. Ученые заявили, что "нейроны разговаривали друг с другом, и были вдохновлены услышанным".

По словам ученых, это исследование показало: ранние переживания имеют большие последствия для дальнейшего развития когнитивных функций. Тем самым они оспорили миф, что дети преимущественно не осознают окружения в первые недели своей жизни потому, что много спят.

Авторы работы также отметили: несмотря на плохое зрение, новорожденные активно изучают новое окружение. Им в этом помогают уши, а также слуховая сенсорная система.

Новая работа показала: человек обладает особой чувствительностью к языковой информации, и к обучению приступает с рождения.