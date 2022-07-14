На Netflix готовятся документальные фильмы про Дэвида Бекхэма

Netflix разрабатывает новый документальный сериал о звезде футбола Дэвиде Бекхэме.

В среду стриминговый сервис сообщил, что 47-летний Бекхэм и его семья появятся в многосерийном сериале о жизни и карьере спортсмена.

"Бекхэм и его семья будут давать интервью, а также делиться личными кадрами из своей жизни, чтобы полностью рассказать историю о том, как он стал одним из самых узнаваемых спортсменов всех времен", - написал Netflix в Твиттере.

В пресс-релизе Netflix говорится, что документальный сериал расскажет о скромном происхождении Бекхэма из рабочего класса в Восточном Лондоне, а также о "стремлении и решимости, которые привели его к тому, что он стал одним из самых узнаваемых и изученных спортсменов всех времен".

В сериале представлены кадры из личного архива за последние 40 лет и интервью с Бекхэмом, его семьей, друзьями и ключевыми фигурами в его путешествии.