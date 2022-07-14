Командир украинского нацбата «Медведи SS» объяснил, почему Россия не «по зубам» Украине
Пленный командир украинского нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов в интервью РИА Новости пояснил, почему война изначально была проиграна.
Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада, считает Кравцов.
«Давно все должно было закончиться диалогом. Этот противник нам не по зубам. Это все понимают и кураторы с Запада, которые поставляют вооружение. Америка, как и была с Британией за океаном, так и останется, а Россия, как была, так и будет соседом», - отметил украинский военный.
Кроме того он затронул еще одну важную тему, которую часто избегают политики в своих дискуссиях.
«Это заранее проигранная война, я считаю. У меня родственники на территории Российской Федерации. У многих у нас там живут родные. И это не хорошо, если не закончить», - отметил Кравцов.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине
В ЛНР подтвердили захват гаубицы M777 производства США
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об уходе в отставку
Еврокомиссия разрешила железнодорожный транзит в Калининград через Литву