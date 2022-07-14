МИД России обвинил Блинкена во лжи по поводу удерживания в РФ 1,6 миллионов украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Госдеп США врет по поводу удерживания в РФ 1,6 миллионов украинцев.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова 14 июля прокомментировала заявление главы госдепартамента США Энтони Блинкена.

Ранее Блинкен сообщал, что Россия насильно удерживает на своей территории 1,6 миллионов граждан Украины, у которых забирают украинские паспорта и выдают российские.

Мария Захарова в передаче «Соловьев Live» сказала, что это ложь. Она добавила, что не представляет, как можно насильно выдать паспорт человеку.