В Нью-Йорке осудили Джошуа Шульте, ученого ЦРУ, который снабдил WikiLeaks инструментами кибершпионажа

В среду в Нью-Йорке бывший ученый-компьютерщик ЦРУ был осужден за передачу в 2017 году на сайт WikiLeaks инструментов кибершпионажа, принадлежащих американской разведке.

33-летний Джошуа Шульте «был осужден за один из самых бесстыдных и разрушительных шпионских актов в американской истории», — говорится в заявлении федерального прокурора Нью-Йорка Дамиана Уильямса.

В 2016 году, работая в элитном подразделении, специализирующемся на кибершпионаже, Шульте начал собирать коллекцию «Убежище 7»: хакерские инструменты, вредоносное ПО, вирусы, трояны.

WikiLeaks опубликовал 8761 документов в марте 2017 года, сильно озадачив ЦРУ и предоставил профессиональным хакерам и любителям по всему миру те же инструменты, которыми пользовались американские шпионы.

«Источник желает начать публичные дебаты о безопасности, создании, использовании, распространении и демократическом контроле над кибероружием», — заявил тогда WikiLeaks.

Джошуа Шульте тем самым хотел отомстить ЦРУ, руководство которого он обвинил в том, что оно не приняло его сторону в конфликтах с коллегами.

«После того, как разозлившись на ЦРУ, он начал тайно складывать эти инструменты на полку и передавать их WikiLeaks», — отметил Дамиан Уильямс, - «Он знал, что побочный ущерб от его мести представляет значительную угрозу безопасности страны».

Первоначально Шульте тайно обвинили в 2017 году за распространение детского порно. Позднее обвинения были переквалифицированы на кражу и передачу секретной информации в соответствии с законом о борьбе со шпионажем.

В 2020 году присяжные признали его виновным в лжесвидетельстве, но не пришли к согласию по другим пунктам обвинения, и суд был признан несостоявшимся.

После второго судебного разбирательства и четырех дней совещаний присяжные в среду признали его виновным по восьми пунктам обвинения в шпионаже и одному в обмане ФБР. Приговор ему будет вынесен позже.