Байден потребует у премьера Израиля увеличить военную помощь Украине

Президент США Джо Байден собирается потребовать у главы правительства Израиля усилить поддержку Украины.

Портал Axios 14 июля ссылаясь на источник в американском правительстве сообщил, что глава Белого дома Джо Байден на встрече в Иерусалиме попросит у премьера Израиля Яира Лапида больше помогать Украине в военной сфере.

Встреча Лапида и Байдена должна состояться 14 июля.

Издание отмечает, что Израиль не поставлял до сих пор современного оружия на Украине.

Также Израиль является одной из немногих стран-союзников США, не наложивших на Россию санкции.