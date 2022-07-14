Байден потребует у премьера Израиля увеличить военную помощь Украине

Президент США Джо Байден собирается потребовать у главы правительства Израиля усилить поддержку Украины.

Портал Axios 14 июля ссылаясь на источник в американском правительстве сообщил, что глава Белого дома Джо Байден на встрече в Иерусалиме попросит у премьера Израиля Яира Лапида больше помогать Украине в военной сфере.

Встреча Лапида и Байдена должна состояться 14 июля.

Издание отмечает, что Израиль не поставлял до сих пор современного оружия на Украине.

Также Израиль является одной из немногих стран-союзников США, не наложивших на Россию санкции.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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