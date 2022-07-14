Могилу Шатунова стали охранять, чтобы люди не бросались на кресты и не устраивали дискотеки

Памятник на могиле легендарного поп-исполнителя появится через год. Семья артиста объявила конкурс на лучший эскиз надгробия и уже получила первые отклики.

Могила Юрия Шатунова стала местом поломничества россиян. Поклонники несут туда белые розы, мягкие игрушки, сладости, рисунки. Некоторые из посетителей ведут себя неадекватно, потому принято решние установить напротив места упокоения праха звезды пост охраны, сообщает Экспресс газета.

Дежурный рассказал корреспондентам издания, что "народ валит и валит". Некоторые плачут и рыдают. И поют песни Шатунова, включают их на телефоне.

Но есть и такие граждане, которые приходят, чтобы забрать с могилы игрушки и письма. Некоторые, поделился охранник, в прямом смысле слова бросались на крест и, чтобы сделать селфи, ложились на венки.

Издание напомнило, что памятник на могиле легендарного поп-исполнителя появится через год.

Семья артиста объявила конкурс на лучший эскиз памятника и уже получила первые отклики. В частности, Никас Сафронов предложил изобразить человека, одетого в белую рубашку, руки которого обращены к небу и солнцу.

Как стало известно, из всех звезд шоу-бизнеса пока что финансовую помощь родным Юрия Шатунова на установку надгробия предложил только Николай Басков.