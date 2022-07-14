Издание Fоreign Policy предсказало массовые протесты зимой в Европе

Издание Fоreign Policy назвало энергетический кризис «кошмаром Европы» и заявило о риске закрытия промышленных предприятий.

Обозреватель Кристина Лу 14 июля опубликовала статью в Fоreign Policy, посвященную энергетическому кризису.

Она предсказывает «зиму недовольства» в Европе, а также сокращение производства и закрытия предприятий.

Кристина Лу говорит, что газовые хранилища обычно заполняют летом, но в данный момент поставки газа являются плохо прогнозируемыми.

Журналистка отмечает, что в Европе уже начинаются забастовки, на которые выходят обычные граждане из-за недовольства высокой стоимостью газа и электричества.

По самому негативному сценарию перед жителями некоторых стран Европы встанет выбор зимой потратить больше денег на еду или отапливать жилище.