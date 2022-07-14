Гигантское беличье колесо позволит во время работы быть в движении

Два художника создали гигантское «беличье колесо», которое вполне может совершить революцию в мире офисной мебели.

Странная конструкция, построенная Роббом Годшоу и Уиллом Доенленом, позволяет работникам не сидеть на месте, а постоянно ходить по движущемуся под ними полу.

Изобретение создано из фанеры, колёсиков от скейтборда, нескольких труб и 240 шурупов. На постройку ушло всего 24 часа.

Пользователи уже оценили колесо по достоинству, с нетерпением ожидая, когда же оно появится в продаже.