Гигантское беличье колесо позволит во время работы быть в движении
Два художника создали гигантское «беличье колесо», которое вполне может совершить революцию в мире офисной мебели.
Странная конструкция, построенная Роббом Годшоу и Уиллом Доенленом, позволяет работникам не сидеть на месте, а постоянно ходить по движущемуся под ними полу.
Изобретение создано из фанеры, колёсиков от скейтборда, нескольких труб и 240 шурупов. На постройку ушло всего 24 часа.
Пользователи уже оценили колесо по достоинству, с нетерпением ожидая, когда же оно появится в продаже.
Опубликовано: Антон Райт
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