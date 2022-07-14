Дачные эксперты подсказали, какую культуру подсадить на грядку к огурцам в июле

Для экономии места на участке и в качестве уплотнителя рядом с огурцами можно высадить пекинскую капусту.

В июле семена пекинки можно высевать сразу в открытый грунт на глубину 2-3 см, примерно в 20-25 см от корня огуречника.

Регулярно поливать, рыхлить пропалывать. Подкармливать раствором моевины: 30 гр. на 10 л воды. Можно применить удобрение из коровяка - в соотношении 1:10.

Для защиты от вредителей грядку надо посыпать золой. Для этого 300 гр. золы смешать с 2 ст.л.молотого перца и 1 ст.л. порошка горчицы.

К слову, такое опыление очень полезно и для огурцов.

Окучивать пекиснкую капусту не нужно. Замечено, что после этой процедуры она может остановиться в росте, и даже может не завязаться кочан.