Цыганова призвала российские власти довести уголовное дело против Галкина до исполнения
Российская исполнительница Вика Цыганова отреагировала на новость о возбуждении дела против юмориста Максима Галкина. Певица считает, что наказание должно быть исполнено.
Известная в России артистка Вика Цыганова отреагировала на вести о возбуждении уголовного дела против коллеги по сцене Максима Галкина. Певица уверена,что наказание должно быть приведено в исполнение.
Знаменитость считает, что юморист "за что боролся - на то и напоролся". Цыганова уверена, что участь предателя такова. Галкин отлично зарабатывал в РФ, а в настоящее время ведет себя неподобающе, а за это его просто необходимо наказать.
Если сказали "а", надо сказать "б". Надо власти доводить дело до исполнения. Он просит этого, выпрашивает. По поведению видно. Проявляет несусветное хамство.
Заметим, что о возбуждении дела против российского артиста по статье о распространении фейков о российской армии сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков, но никаких даказательств политик не предоставил, отметив, что информацию "прочёл в новостях".
Следственный же комитет опровергает такие сведения. Данные не подтвердили в СУ СКР по Ростовской области.
У вас плохой информатор. У нас материалов в отношении Галкина нет и не поступало.
Такое опровержение дано в пресс-службе государственной инстанции.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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