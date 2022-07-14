Цыганова призвала российские власти довести уголовное дело против Галкина до исполнения

Российская исполнительница Вика Цыганова отреагировала на новость о возбуждении дела против юмориста Максима Галкина. Певица считает, что наказание должно быть исполнено.

Известная в России артистка Вика Цыганова отреагировала на вести о возбуждении уголовного дела против коллеги по сцене Максима Галкина. Певица уверена,что наказание должно быть приведено в исполнение.

Знаменитость считает, что юморист "за что боролся - на то и напоролся". Цыганова уверена, что участь предателя такова. Галкин отлично зарабатывал в РФ, а в настоящее время ведет себя неподобающе, а за это его просто необходимо наказать.

Если сказали "а", надо сказать "б". Надо власти доводить дело до исполнения. Он просит этого, выпрашивает. По поведению видно. Проявляет несусветное хамство.

Заметим, что о возбуждении дела против российского артиста по статье о распространении фейков о российской армии сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков, но никаких даказательств политик не предоставил, отметив, что информацию "прочёл в новостях".

Следственный же комитет опровергает такие сведения. Данные не подтвердили в СУ СКР по Ростовской области.

У вас плохой информатор. У нас материалов в отношении Галкина нет и не поступало.

Такое опровержение дано в пресс-службе государственной инстанции.