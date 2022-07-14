Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об уходе в отставку
В еще одной европейское стране ушел в отставку глава правительства. На этот раз это случилось в Эстонии.
Глава правительства еще одного европейского государства обЪявил об уходе со своего поста из-за недовольства людей.
На этот раз в отставку подала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. сообщает информагентство РИА Новости.
При этом источник уверяет, что она заявила о готовности стать главной нового правительства.
"Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство, созданное после распада прежней правящей коалиции", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об уходе в отставку
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