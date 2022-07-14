Специалисты подсказали, почему неправильный полив огорода может вызвать у растений ожоги
Нарушение даже самых простых технологий может лишить урожая, каких ошибок нельзя допустить при уходе за огородом летом.
Какие типичные ошибки допускают дачники при уходе за огородом летом, из-за которых рискуют потерять часть урожая?
Эксперты отмечают, что это - полив в неправильное время. В частности, категорически нельзя поливать огород в период с 11-12 до 15-16 часов. В этот период влага, попадая на листья, начинает испаряться. То есть - практически закипать на солнце, что может вызвать ожоги.
Поливать растения лучше вечером или ранним утром. А вот в холодную погоду поливать не рекомендуется вообще. В это время растения мало активны, вода не испаряется, и ее избыток может привести к загниванию корней.
Нельзя для полива использовать и холодную воду. Она вызывает у растений шок, и они могут объявить "голодовку" - не потреблять воду из почвы.
Также надо следить за объемами - как нехватка, так и избыток воды для культур не очень полезны.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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