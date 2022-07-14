Гурцкая назвала рождение слепого ребёнка трагедией
Известная российская певица Диана Гурцкая знает не понаслышке о том, как живётся человеку, который не видит. Артистка уверена, что рождение незрячего ребёнка, трагедия.
Незрячая российская артистка Диана Гурцкая назвала рождение слепого ребенка настоящей трагедией. 44-летняя знаменитость заявила:
Когда рождается незрячий ребенок или теряет зрение взрослый - это большая трагедия. Так было и в моей семье. Тогда никто не мог представить, что спустя десятилетия я буду здесь, в Кремле, получать высшую артистическую награду.
Для того чтобы добиться в жизни высот, Диане пришлось очень нелегко. Артистка приложила массу усилий, пройдя большой и очень тяжелый путь. Гурцкая выросла в многодетной семье, узнала знаменитость ещё ребёнком, что такое интернат.
В непростое время её спасли творчество и музыка. Родные оказывали ей помощь, не считая, что слепота Дианы - это трагедия.
В настоящее время знаменитость помогает детям с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе, проводит благотворительные проекты.
Гурцкая тепло отзывается о России. Известная личность уверена, что благодаря родному государству она достигла всего в жизни.
Звезда сцены заверяет, что в жизни все возвращается - и добро к людям не является исключением. Она в силу своих ограниченных возможностей нуждается в поддержке, а люди охотно помогают ей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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