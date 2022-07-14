Bild: немцы требуют отставки канцлера Германии Олафа Шольца

Читатели немецкого таблоида Bild взбунтовались против действующего правительства Германии.

14 июля немецкая газета-таблоид Bild заявила, что большая часть читателей категорически не поддерживает политику канцлера ФРГ Олафа Шольца. Отмечается, что последней каплей терпения граждан Германии стала статья, в которой издательство сообщило о том, что федеральное собрание приняло решение об увеличении налога на углекислый газ.

Интернет-читатели заявили, что Шольцу и его однопартийцам необходимо подать в отставку, ведь оно терпит крах и сеет хаос, пока мирное население ФРГ должно замерзать зимой из-за политических амбиций бундестага.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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