Китай ведет переговоры с США по поводу ограничения цены на российскую нефть

Вице-премьер Госсовета КНР вел переговоры с Министерством финансов США по поводу установления предельной цены на российскую нефть.

Министерство коммерции Китая 14 июля подтвердило информацию о том, что КНР и США ведут переговоры по ограничения стоимости на российскую нефть.

Оно уточнило, что вице-премьер Госсовета КНР обсуждал на переговорах с Министром финансов США возможность установления отметки по стоимости нефти из России, выше которой ее нельзя покупать.

Китай называет этот вопрос сложным, но отмечает, что его решение приведет к снижению напряженности на Украине.