Китай ведет переговоры с США по поводу ограничения цены на российскую нефть
Вице-премьер Госсовета КНР вел переговоры с Министерством финансов США по поводу установления предельной цены на российскую нефть.
Министерство коммерции Китая 14 июля подтвердило информацию о том, что КНР и США ведут переговоры по ограничения стоимости на российскую нефть.
Оно уточнило, что вице-премьер Госсовета КНР обсуждал на переговорах с Министром финансов США возможность установления отметки по стоимости нефти из России, выше которой ее нельзя покупать.
Китай называет этот вопрос сложным, но отмечает, что его решение приведет к снижению напряженности на Украине.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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