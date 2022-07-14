Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ушла в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вместе с действующим коалиционным правительством ушли в отставку.

В четверг, 14 июля 2022 года, пресс-служба кабинета министров Эстонии заявила о том, что премьер-министр страны Кая Каллас и правящая коалиция страны приняли решение подать в отставку.

Однако, Каллас сообщила о своём намерении возглавить новое правительство Эстонии и уже начала формировать объединение из нескольких политических партий, после краха действующего коалиционного правительства.