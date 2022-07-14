В Германии насчитывается не менее 178 тысяч бездомных, средний возраст – 32 года

В Германии по состоянию на конец января около 178 000 бездомных были размещены в пунктах временного проживания и в местах временного ночлега.

Федеральное статистическое управление впервые провело анализ численности и социальных характеристик бездомных в Германии.

Явное большинство из них составляли мужчины, 62 процента, 37 процентов размещенных бездомных составляли женщины, сообщает в четверг Федеральное статистическое управление.

В конце января в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии было больше всего бездомных, почти 36 000 человек в каждой из земель, за ними следовал Берлин с почти 26 000 человек.

Средний возраст бездомных составляет 32 года. Более трети из них (37 процентов) были моложе 25 лет и чуть менее 5 процентов в возрасте 65 лет и старше.

Почти 74 000 размещенных бездомных были одинокими, треть, или почти 59 000, были размещены в всей семьей или только вместе с детьми. Около 23 000 человек или 13 процентов, включая детей, во время размещения проживали в семьях с одним родителем.

Почти треть (31 процент) бездомных имели немецкое гражданство, 64 процента — иностранные граждане. Почти пять процентов были лицами без гражданства, как пояснили статистики.