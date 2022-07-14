СК России опроверг возбуждение уголовного дела в отношении Галкина
Выяснилось, что такой вывод был сделан на основе публикаций пользователей социальных сетей.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на Пятый канал и его источники, уголовное дело против Максима Галкина не возбуждалось.
О том, что оно якобы было возбуждено, ранее заявил депутат Роман Худяков.
По его словам, шоумену грозило наказание за распространение фейков, касающихся российской армии.
Позже Роман Худяков пояснил, что он сам узнал о возбуждении дела против Галкина из социальных сетей.
В частности. написал Худяков, якобы это следовало из публикации блогера Гаспара Авакяна, которое тот разместил на своей страничке. Блогер написал о том, что якобы он отправил заявление в правоохранительные органы по Ростовской области.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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