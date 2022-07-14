СК России опроверг возбуждение уголовного дела в отношении Галкина

Выяснилось, что такой вывод был сделан на основе публикаций пользователей социальных сетей.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на Пятый канал и его источники, уголовное дело против Максима Галкина не возбуждалось.

О том, что оно якобы было возбуждено, ранее заявил депутат Роман Худяков.

По его словам, шоумену грозило наказание за распространение фейков, касающихся российской армии.

Позже Роман Худяков пояснил, что он сам узнал о возбуждении дела против Галкина из социальных сетей.

В частности. написал Худяков, якобы это следовало из публикации блогера Гаспара Авакяна, которое тот разместил на своей страничке. Блогер написал о том, что якобы он отправил заявление в правоохранительные органы по Ростовской области.