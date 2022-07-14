Савельева призналась, в кого была влюблена на "Фабрике звёзд"

"Фабрике звёзд" уже 20 лет. Одна из самых ярких участниц проекта, экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева призналась, к кому питала нежные чувства на проекте

Тяжело представить, но популярному телевизионному проекту "Фабрика звезд" в октябре 2022 года исполняется ровно 20 лет. Первый выпуск шоу вышел в эфир 13 октября 2002 года.

Кроме выступлений (отчётных концертов), где 1 раз в неделю выгоняли 1-ого из участников, по телевидению транслировали будни будущих знаменитостей. 20 участников под камерами 24/7 пели, танцевали, набирались опыта, мечтали, конфликтовали и влюблялись.

Одной из самых любимых пар проекта могли бы стать Саша Савельева, которая позже стала одной из участниц группы "Фабрика", и Александр Асташенок, который вошёл в состав мужской группы "Корни".

Об их романтических отношениях ходили слухи все 3 месяца пребывания на музыкальном проекте: Асташенок ухаживал за Савельевой, на концертах молодые таланты всегда сидели рядом, а камеры ловили их влюбленные взгляды.

Говорили, что пара стала встречаться на "Фабрике звезд", но ни он, ни она эту информацию не подтверждали.

А сейчас, через 20 лет, счастливая супруга и мать Саша Савельева решила пооткровенничать на тему. О симпатии исполнительница поведала ведущей Яне Чуриковой, которая тогда была ведущей телепроекта, а к юбилею решила подготовить серию передач на Ютубе под названием "Фабрика с Яной Чу".

Савельева призналась:

На "Фабрике звезд" мне нравился Асташенок.

После того как проект был завершён, Асташенок и Савельева на протяжении несколько лет были "закреплены" за продюсерским центром Игоря Матвиенко, ездили с гастролями вместе.

К сожалению, в личной жизни у них не сложилось. Первым со свободой попрощался Александр.

В 2004 году музыкант связал себя узами брака с экс-директором группы "Корни" Елене Венгржиновской, которая была на 14 лет старше звезды сцены.

Савельева вышла замуж только в 2010 году за известного российского актера Кирилла Сафронова.