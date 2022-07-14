Трёхлетний ребёнок погиб при взрыве бомбы в Херсонской области

В результате детонации самодельного взрывного устройства погиб ребёнок на четвертом году жизни в селе Приморское.

14 июля пресс-служба МВД Херсонской области сообщила о том, что в селе Приморское в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое находилось в бочке, погиб ребёнок в возрасте трёх лет.

Официальные представители ведомства сообщают, что по предварительным данным в двухсотлитровой бочке находилась самодельная бомба, начинённая 50 граммами тротила. В настоящее время все обстоятельства случившегося в Скадовском районе Херсонской области уточняются.