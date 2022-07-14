Дана Борисова попросила подписчиков скинуться ей по 100 рублей

Эту акцию звезда телешоу назвала "отличным тестом на жмотство", и отписалась от жадин в соцсетях.

Телеведущая Дана Борисова обратилась к своим подписчикам с неожиданной просьбой. Она заявила, что "просить неловко", и она "впервые так делает", но - хотела, чтобы ей скинулись на жизнь.

Борисова объяснила это тем, что она "никак не выводит", потому что "съемок передач", куда она ходит в качестве массовки, "не будет до сентября", сообщает КП.

Звезда заявила, что ее устроит, если даже перечисления будут "элементарно по 100 рублей".

Народ не остался равнодушным, бывшую ведущую "Армейского магазина" забросали гневными комменатриямиЮ задавая вопросы вроде "Как не стыдно денег просить?", "А работать в 46 лет не пробовала?".

Однако нашлись и те, кто перечислил Дане деньги. Борисова поблагодарила щедрых подписчиков за то, что может на них рассчитывать.

А злопыхателям ответила, что "учить и воспитывать" ее не надо. И что деньги она брала не на косметику или новое платьице. "Нужна была помощь, я не постеснялась, и попросила", - написала ведуща.

К слову, данную акцию она назвала "отличным тестом на жмотство". Дескать, никто из ее знакомых и "так называемых друзей" денег ей не прислал. Звезда ток-шоу оскорбилась и зачистила соцсети, отписавшись от жадин.