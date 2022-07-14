Психолог Девятка утверждает, что Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии

Психолог Анна Девятка уверена, что звезда отечественного кинематографа Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию на чужбине.

Специалист в сфере психологии Анна Девятка, анализируя поведение известной российской актрисы Чулпан Хаматовой, сделала вывод, что знаменитость подверглась психологическому насилию в Латвии, куда уехала, узнав о начале спецоперации РФ в Украине.

Психолог уверена, что после переезда от звезды театра и кино России стали начали требовать больше, чем она способна дать. Это обстоятельство спровоцировало психологическую перегрузку по словам эксперта.

Артистка сама начала обесценивать свои достижения, и в Латвии дополнительно обесценили ее поступок. Таким образом на знаменитость психологическая нагрузка легла не только в виде буллинга и травли хейтеров.

Ранее известный актер Сергей Юшкевич сделал предположение, что Хаматова критикует родину по указке.

А журналист Антон Беккужев высказался, что не верит в наличие у актрисы влиятельных покровителей.

Я не думаю, что у Хаматовой есть покровители, которые указывают ей, как жить. Иначе почему тогда она отправилась именно в Латвию, а не в какую-то более крупную европейскую страну?

Представитель СМИ считает, что с Хаматовой не все так просто.

Беккужев уверен, что у звезды экрана имеются знакомые, оказывающие ей поддержку, но не в глобальном масштабе.