Психолог Девятка утверждает, что Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии
Психолог Анна Девятка уверена, что звезда отечественного кинематографа Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию на чужбине.
Специалист в сфере психологии Анна Девятка, анализируя поведение известной российской актрисы Чулпан Хаматовой, сделала вывод, что знаменитость подверглась психологическому насилию в Латвии, куда уехала, узнав о начале спецоперации РФ в Украине.
Психолог уверена, что после переезда от звезды театра и кино России стали начали требовать больше, чем она способна дать. Это обстоятельство спровоцировало психологическую перегрузку по словам эксперта.
Артистка сама начала обесценивать свои достижения, и в Латвии дополнительно обесценили ее поступок. Таким образом на знаменитость психологическая нагрузка легла не только в виде буллинга и травли хейтеров.
Ранее известный актер Сергей Юшкевич сделал предположение, что Хаматова критикует родину по указке.
А журналист Антон Беккужев высказался, что не верит в наличие у актрисы влиятельных покровителей.
Я не думаю, что у Хаматовой есть покровители, которые указывают ей, как жить. Иначе почему тогда она отправилась именно в Латвию, а не в какую-то более крупную европейскую страну?
Представитель СМИ считает, что с Хаматовой не все так просто.
Беккужев уверен, что у звезды экрана имеются знакомые, оказывающие ей поддержку, но не в глобальном масштабе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине
Дана Борисова попросила подписчиков скинуться ей по 100 рублей
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона
Шарий утверждает, что взрывная волна ударила по роддому в Виннице
Еврокомиссия разрешила железнодорожный транзит в Калининград через Литву