Листья покрылись ржавчиной: дачники рассказали, как в этом случае оказать огурцам скорую помощь
Поможет специальный раствор, в котором есть аспирин, сода и даже растительное масло.
Увы - проблемы подстерегают дачников на всех этапах работы в огороде. К примеру, в середине сезона листья огурцов могут покрыться ржавчиной, пятнами, мучнистой росой. Что с этим делать?
Опытные дачники советуют пролить растение целебным раствором.
Для этого смешать по 1 ст.л. соды и растительного масла, 1 ч.л. мягкого средства для мытья посуды, одну таблетку растворенного аспирина. Все это - на 4 с половиной литра воды.
Мыльное средство нужно, чтобы средство как можно дольше оставалось на стеблях, а аспирин сражался с вредителями.
Опрыскивать этим составом примерно один раз в 7-10 дней.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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