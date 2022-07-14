Листья покрылись ржавчиной: дачники рассказали, как в этом случае оказать огурцам скорую помощь

Поможет специальный раствор, в котором есть аспирин, сода и даже растительное масло.

Увы - проблемы подстерегают дачников на всех этапах работы в огороде. К примеру, в середине сезона листья огурцов могут покрыться ржавчиной, пятнами, мучнистой росой. Что с этим делать?

Опытные дачники советуют пролить растение целебным раствором.

Для этого смешать по 1 ст.л. соды и растительного масла, 1 ч.л. мягкого средства для мытья посуды, одну таблетку растворенного аспирина. Все это - на 4 с половиной литра воды.

Мыльное средство нужно, чтобы средство как можно дольше оставалось на стеблях, а аспирин сражался с вредителями.

Опрыскивать этим составом примерно один раз в 7-10 дней.