Беременная увидела на УЗИ автомобиль, родители выложили фото в интернет и получили бурю комментариев

Мужчина, чья жена в данный момент ждёт ребёнка, выложил в интернет фотографию, полученную ими на УЗИ. К своему удивлению, он узнал, что его супруга беременна автомобилем.

Все пользователи абсолютно согласились с будущим отцом — на снимке действительно ясно различимы очертания машины.

Естественно, что в первый момент супруги были несколько шокированы необычной формой плода.

В интернете фотография вызвала целую бурю веселья, кто-то даже предложил после рождения назвать малыша Шеви.

Однако, как ответил будущий отец, его жена отвергла эту идею, так как не отличается чувством юмора.

Супруги уже растили дочку и не сомневались, что теперь-то у них будет мальчик, который вырастет автомобилистом.