Беременная увидела на УЗИ автомобиль, родители выложили фото в интернет и получили бурю комментариев
Мужчина, чья жена в данный момент ждёт ребёнка, выложил в интернет фотографию, полученную ими на УЗИ. К своему удивлению, он узнал, что его супруга беременна автомобилем.
Все пользователи абсолютно согласились с будущим отцом — на снимке действительно ясно различимы очертания машины.
Естественно, что в первый момент супруги были несколько шокированы необычной формой плода.
В интернете фотография вызвала целую бурю веселья, кто-то даже предложил после рождения назвать малыша Шеви.
Однако, как ответил будущий отец, его жена отвергла эту идею, так как не отличается чувством юмора.
Супруги уже растили дочку и не сомневались, что теперь-то у них будет мальчик, который вырастет автомобилистом.
Опубликовано: Антон Райт
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